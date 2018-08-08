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Akçıl’dan jet ayrılık

Akçıl’dan jet ayrılık
Önceki gün Türkbükü Çilek Beach'te sahne alan Sinan Akçıl, aşk hayatındaki hızıyla şaşırttı. Rumen şarkıcı Otilia'dan ayrılıp gönlünü Buse Narcı'ya kaptıran Akçıl, bu ilişkisinin de sona erdiğini açıkladı. 'a genç kızların hayranlık dolu bakışı da dikkat çekti.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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