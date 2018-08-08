Önceki gün Türkbükü Çilek Beach'te sahne alan Sinan Akçıl, aşk hayatındaki hızıyla şaşırttı. Rumen şarkıcı Otilia'dan ayrılıp gönlünü Buse Narcı'ya kaptıran Akçıl, bu ilişkisinin de sona erdiğini açıkladı. Sinan Akçıl'a genç kızların hayranlık dolu bakışı da dikkat çekti.
Akçıl’dan jet ayrılık
Etiketler: Sinan Akçıl , Buse Narcı
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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