Adresi köprü altı

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ünlü ismin
aksine İstanbul
'da
olan Gonca Vuslateri,
önceki gün
tekneyle Boğaz sefası
yaptı. Ünlü
oyuncu, köprünün tam altından geçerken
de işte böyle
fotoğraf
çektirdi.
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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