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Adresi köprü altı

Adresi köprü altı
Birçok ünlü ismin aksine 'da olan Gonca Vuslateri, önceki gün tekneyle Boğaz sefası yaptı. Ünlü oyuncu, köprünün tam altından geçerken de işte böyle fotoğraf çektirdi.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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