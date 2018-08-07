Kendisine yapılan ırkçı saldırılara daha fazla dayanamayarak kısa süre önce Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e nişanlısı Amine Gülşe'den yine destek geldi.
Mesut’a arka çıktı
Amine Gülşe’den aşkı Mesut Özil’e yine destek geldi. Sırtındaki Türk Bayrağı ve ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ yazısını paylaşan Gülşe, alkış topladı
Kendisine yapılan ırkçı saldırılara daha fazla dayanamayarak kısa süre önce Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e nişanlısı Amine Gülşe'den yine destek geldi.
Etiketler: mesut özil , mutlu türkü diye , Milli Takımı , amin gülşe , türk bayrak
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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