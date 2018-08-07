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Mesut’a arka çıktı

Amine Gülşe’den aşkı ’e yine destek geldi. Sırtındaki Türk Bayrağı ve ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ yazısını paylaşan Gülşe, alkış topladı



Kendisine yapılan ırkçı saldırılara daha fazla dayanamayarak kısa süre önce Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e nişanlısı Amine Gülşe'den yine destek geldi.
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