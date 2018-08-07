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’ye mahkum!

Geçtiğimiz yıl ’da ’un varisiyle tanışıp hayatı değişen , ülkemizden kopamıyor. Önceki hafta milyoner aşkı ile Bodrum’a gelen ünlü mahkum, daha sonra İbiza’ya gitmişti. Ancak Meeks’in aşkı kabardı ve soluğu bu kez ’te aldı

Ege’ye mahkum!
Sabıka kaydı fotoğrafı internete düşünce yakışıklığı sayesinde ünlenen ABD'li 34 yaşındaki Jeremy Meeks için Türkiye'nin yeri bir başka. Geçtiğimiz yıl evliyken geldiği Bodrum'da Top Shop'un varisi Chloe Green ile aşk yaşamaya başlayan Meeks'in şansı Türkiye'de açıldı. Eşini boşayıp sosyetik güzel ile nişanlanan , milyonluk reklam anlaşmalarına imza attı.



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Geçtiğimiz hafta Bodrum'a gelen Meeks, 90 metrelik 'Lionheart' isimli yatta 'un keyfini sürdü. 'nin ardından rotasını İbiza'ya çeviren Jeremy Meeks ile , önceki gün yeniden ülkemize geldi. Şimdilerde Marmaris'teki lüks bir otelde konaklayan ikiliden 'dünyanın en yakışıklı mahkumunun' ülkemizden kopamıyor olması ise "Ege'ye mahkum" esprisi yaptırdı.
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