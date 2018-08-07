Sabıka kaydı fotoğrafı internete düşünce yakışıklığı sayesinde ünlenen ABD'li 34 yaşındaki Jeremy Meeks için Türkiye'nin yeri bir başka. Geçtiğimiz yıl evliyken geldiği Bodrum'da Top Shop'un varisi Chloe Green ile aşk yaşamaya başlayan Meeks'in şansı Türkiye'de açıldı. Eşini boşayıp sosyetik güzel ile nişanlanan Jeremy Meeks, milyonluk reklam anlaşmalarına imza attı.
'TURKEY' PAYLAŞIMIYLA REKLAM YAPTI
Geçtiğimiz hafta Bodrum'a gelen Meeks, 90 metrelik 'Lionheart' isimli yatta Bodrum'un keyfini sürdü. Türkiye'nin ardından rotasını İbiza'ya çeviren Jeremy Meeks ile Chloe Green, önceki gün yeniden ülkemize geldi. Şimdilerde Marmaris'teki lüks bir otelde konaklayan ikiliden 'dünyanın en yakışıklı mahkumunun' ülkemizden kopamıyor olması ise "Ege'ye mahkum" esprisi yaptırdı.
'TURKEY' PAYLAŞIMIYLA REKLAM YAPTI
Geçtiğimiz hafta Bodrum'a gelen Meeks, 90 metrelik 'Lionheart' isimli yatta Bodrum'un keyfini sürdü. Türkiye'nin ardından rotasını İbiza'ya çeviren Jeremy Meeks ile Chloe Green, önceki gün yeniden ülkemize geldi. Şimdilerde Marmaris'teki lüks bir otelde konaklayan ikiliden 'dünyanın en yakışıklı mahkumunun' ülkemizden kopamıyor olması ise "Ege'ye mahkum" esprisi yaptırdı.
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