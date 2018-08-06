Yayla güzeli

Yaz başından beri Bodrum'da olan Nil Karaibrahimgil, bu kez rotasını Karadeniz'e çevirdi. Güzel şarkıcı, önceki gün gittiği Rize'de gördüğü doğal güzelliklerden oldukça etkilendi...
Çamlıhemşin'deki Gito Yaylası'na çıkan Nil Karaibrahimgil, köylü kadınlarla da koyu sohbete daldı. Güzel şarkıcı, bir ara başına puşi bağlamak için de Karadenizli kadınlardan böyle yardım aldı.
Çamlıhemşin'deki Gito Yaylası'na çıkan Nil Karaibrahimgil, köylü kadınlarla da koyu sohbete daldı. Güzel şarkıcı, bir ara başına puşi bağlamak için de Karadenizli kadınlardan böyle yardım aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.