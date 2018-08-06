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Yayla güzeli

Yayla güzeli
Yaz başından beri Bodrum'da olan Nil Karaibrahimgil, bu kez rotasını Karadeniz'e çevirdi. Güzel şarkıcı, önceki gün gittiği Rize'de gördüğü doğal güzelliklerden oldukça etkilendi...

Çamlıhemşin'deki Gito Yaylası'na çıkan , köylü kadınlarla da koyu sohbete daldı. Güzel şarkıcı, bir ara başına puşi bağlamak için de Karadenizli kadınlardan böyle yardım aldı.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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