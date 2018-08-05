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Ünlüleri oltaya böyle düşürmüşler

Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını ‘fishing’ yani ‘olta’ yöntemiyle çalan ve polislerce çökertilen ‘Ducky Layne’ çetesinin mağdurları, nasıl tuzağa düşürüldüklerini anlattı. Çoğu ünlü isimlerden oluşan 57 kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek şantaj yapan “Ducky Layne” çetesi geçen yıl İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonla çökertilmişti. 18-25 yaş grubu arasında olan 18 çete üyesi hakkında açılan davada mağdurlar, çetenin ağına nasıl düştüklerini anlattı. “Mavi tık başvurunuz onaylandı” veya “Hesabınızda şüpheli hareket gözlendi” şeklinde mesajlar atan şebekenin üyelerinin kullanıcı ad ve şifrelerini kolayca ele geçirdiği anlaşıldı.

Oltaya takılan ünlüler

ÇETENiN AĞINA DÜŞEN MAĞDURLARIN İFADELERİ:

Gamze Özçelik

E-postaya tıklayınca çalındı

Instagram hesabının doğrulanmış rozet alamaya uygun görüldüğü konusunda e-posta aldım. URL adresine tıkladığımda hesabının ele geçirildiğini anladım.

  • 05 Ağustos 2018, Pazar 18:58
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