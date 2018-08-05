Ünlüleri oltaya böyle düşürmüşler

ÇETENiN AĞINA DÜŞEN MAĞDURLARIN İFADELERİ:
Gamze Özçelik
E-postaya tıklayınca çalındı
Instagram hesabının doğrulanmış rozet alamaya uygun görüldüğü konusunda e-posta aldım. URL adresine tıkladığımda hesabının ele geçirildiğini anladım.
ÇETENiN AĞINA DÜŞEN MAĞDURLARIN İFADELERİ:
Gamze Özçelik
E-postaya tıklayınca çalındı
Instagram hesabının doğrulanmış rozet alamaya uygun görüldüğü konusunda e-posta aldım. URL adresine tıkladığımda hesabının ele geçirildiğini anladım.
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