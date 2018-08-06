'Dizi atv'de izlenir' sloganını her defasında yineleyen atv, yeni sezonda da izleyiciyi ekrana bağlayacak. Yapımcılığını dünyanın pek çok ülkesinde yayınlanan Türk dizilerine imza atan ve son dönemin reyting rekortmeni dizilerinin yapımcısı TİMS&B Productions'ın üstlendiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin çekimleri devam ediyor. Dizi için Çukurova'ya 1970'lerin Adana'sı inşa edildi. İnşaatı sekiz ay süren ihtişamlı bir çiftlik için 450 kişilik profesyonel bir ekip gece-gündüz demeden çalıştı.
Adana Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasında kurulan dev platoda, 1970'lerden bugüne uzanan bir hikaye hayat buluyor. Aşkı için öldürmeyi göze almış 'Yılmaz' ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden 'Zülayha'nın hikayesini anlatıyor 'Bir Zamanlar Çukurova'da. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok!
Ailesinin görkemli geçmişini ve oğlunu korumak için kanatlarını açmış 'Hünkar'ın savaşı da var, aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göza alan 'Demir'in öyküsü de, sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da... Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne yaşandığı Çukurova'da geçen, Faruk Teber'in yönettiği dizide; Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci rol alıyor.
AFİŞİNİ SEYİRCİ SEÇİYOR
'Bir Zamanlar Çukurova'nın afişini izleyici seçiyor. Dizi için hazırlanan altı afiş, atv'nin Instagram sayfasında görücüye çıktı. En beğenilen afiş, GÜNAYDIN'da yayınlanacak.
Adana Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasında kurulan dev platoda, 1970'lerden bugüne uzanan bir hikaye hayat buluyor. Aşkı için öldürmeyi göze almış 'Yılmaz' ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden 'Zülayha'nın hikayesini anlatıyor 'Bir Zamanlar Çukurova'da. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok!
Ailesinin görkemli geçmişini ve oğlunu korumak için kanatlarını açmış 'Hünkar'ın savaşı da var, aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göza alan 'Demir'in öyküsü de, sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da... Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne yaşandığı Çukurova'da geçen, Faruk Teber'in yönettiği dizide; Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci rol alıyor.
AFİŞİNİ SEYİRCİ SEÇİYOR
'Bir Zamanlar Çukurova'nın afişini izleyici seçiyor. Dizi için hazırlanan altı afiş, atv'nin Instagram sayfasında görücüye çıktı. En beğenilen afiş, GÜNAYDIN'da yayınlanacak.
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