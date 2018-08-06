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jesti

Sevgili jesti
Dilan Çıtak, önceki akşam Azka Otel'de sahne aldı. Programına yeni çıkarttığı single'ı 'Maalesef' ile başlayan Çıtak, kendisini dinlemeye gelen si Levent Dörter'i de sahneye davet etti. İkili, Sezen Aksu'nun 'Her Şeyi Yak' şarkısında düet yaptı...
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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