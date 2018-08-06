Dilan Çıtak, önceki akşam Azka Otel'de sahne aldı. Programına yeni çıkarttığı single'ı 'Maalesef' ile başlayan Çıtak, kendisini dinlemeye gelen sevgilisi Levent Dörter'i de sahneye davet etti. İkili, Sezen Aksu'nun 'Her Şeyi Yak' şarkısında düet yaptı...
Sevgili jesti
Etiketler: Dilan Çıtak , sezen aksu , sevgili
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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