Yeşim Salkım'dan Demet Akalın'a zehir zemberek sözler: Sanatçı değil, şarkıcı

YEŞİM SALKIM'DAN DAYAK İTİRAFI
''Dayak' itirafında bulunan Yeşim Salkım; sahneye ilk çıktığı yıllarda kendisine küfür eden bir kadın izleyiciyi dövdüğünü söyledi. Ünlü sanatçı; ''Mikrofonu masaya fırlatıp sahneden indim. Kadını iki adamın arasından çekip alıp tekme tokat dövdüm. Üç şef elimden alamadı'' dedi.
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