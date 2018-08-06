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Yeşim Salkım'dan Demet Akalın'a zehir zemberek sözler: Sanatçı değil, şarkıcı

Bir TV kanalının magazin programının bu haftaki konuğu ünlü oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım'dı... Ünlü isim, gündeme damga vuracak açıklamalarda bulundu...

Yeşimden Demete zehir zemberek sözler

YEŞİM SALKIM'DAN DAYAK İTİRAFI

''Dayak' itirafında bulunan Yeşim Salkım; sahneye ilk çıktığı yıllarda kendisine küfür eden bir kadın izleyiciyi dövdüğünü söyledi. Ünlü sanatçı; ''Mikrofonu masaya fırlatıp sahneden indim. Kadını iki adamın arasından çekip alıp tekme tokat dövdüm. Üç şef elimden alamadı'' dedi.

  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 13:33
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