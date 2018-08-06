Yeşim Salkım'dan Demet Akalın'a zehir zemberek sözler: Sanatçı değil, şarkıcı

YEŞİM SALKIM'DAN DAYAK İTİRAFI

''Dayak' itirafında bulunan Yeşim Salkım; sahneye ilk çıktığı yıllarda kendisine küfür eden bir kadın izleyiciyi dövdüğünü söyledi. Ünlü sanatçı; ''Mikrofonu masaya fırlatıp sahneden indim. Kadını iki adamın arasından çekip alıp tekme tokat dövdüm. Üç şef elimden alamadı'' dedi.