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göründü

Kusursuz fiziğiyle bilinen ’ın bu karesindeki göbeği, dedikodularını güçlendirdi.

Bebek göründü
Ünlü aktör Bradley Cooper ile ilişkisinden geçtiğimiz yıl kızı olan Irina Shayk, akılları karıştırdı. Bir süredir hamile olduğu konuşulan Rus modelin, önceki gün instagram'da paylaştığı bu kare "İkinci bebek göründü" dedirtti.

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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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