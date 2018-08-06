Ünlü aktör Bradley Cooper ile ilişkisinden geçtiğimiz yıl kızı olan Irina Shayk, akılları karıştırdı. Bir süredir hamile olduğu konuşulan Rus modelin, önceki gün instagram'da paylaştığı bu kare "İkinci bebek göründü" dedirtti.
Bebek göründü
Kusursuz fiziğiyle bilinen Irina Shayk’ın bu karesindeki göbeği, bebek dedikodularını güçlendirdi.
Etiketler: Irina Shayk , Bradley Cooper , bebek
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.