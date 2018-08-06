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Annesini salladı

Annesini salladı
Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel, çocuklarıyla birlikte tatilini sürdürüyor. Önceki gün hamakta uzanan Demirel'i küçük kızı Yeda sallamaya çalışınca ortaya bu renkli görüntüler çıktı.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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