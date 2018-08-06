Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel, çocuklarıyla birlikte Bodrum tatilini sürdürüyor. Önceki gün hamakta uzanan Demirel'i küçük kızı Yeda sallamaya çalışınca ortaya bu renkli görüntüler çıktı.
Annesini salladı
Etiketler: Zeynep Sever Demirel , Volkan Demirel , Bodrum
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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