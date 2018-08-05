Güzel oyuncu Yasemin Allen, kariyerindeki başarıyı özel hayatına da taşıdı. Birkaç aydır başrolünde yer aldığı ve ABD'de gösterime girecek 'Strike Back' isimli dizinin çekimleri için Malezya'da olan 29 yaşındaki Allen, burada aradığı aşkı buldu. Bugüne kadar özel hayatıyla gündeme gelmekten çekinen ve kendisini kariyerine adayan güzel oyuncu, dizi ekibindeki Jamie isimli bir ABD'li yönetmenle yakınlaştı.







​BABA İNGİLİZ, ANNE TÜRK

Malezya'daki çekimler sırasında arkadaşlıkları ilerleyen Yasemin Allen ile yabancı damat, geçtiğimiz hafta da çekimden buldukları ilk fırsatta Malezya'da birkaç günlük tatile çıktı. Efsane sanatçı Suna Yıldızoğlu ile Dudley Allen'in kızları olan güzel oyuncu, İngiltere'de dünyaya geldi. Yıllar önce verdiği bir röportajda Türk erkeklerinin maçoluğundan şikayet eden Yasemin Allen, uzun süre kendisi gibi oyuncu Onur Tuna ile aşk yaşamıştı.







Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde ABD'li sevgilisiyle çıktığı tatilden bu kareyi paylaştı. Allen, sevgilisinin arkadan fotoğrafını paylaşıp altına kalpli emoji yapmıştı.