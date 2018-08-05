Yol Durumu
  1. Özge’ye her yer podyum
  2. Aşkın uyumu

Kenan’ın şaşkınlığı

Kenan’ın şaşkınlığı
Son albümü 'Vay Be' ile büyük beğeni toplayan Kenan Doğulu, önceki gün 'nda görüntülendi. Gazetecileri görünce şaşıran başarılı popçu, "Bu yeni geleneğiniz mi?" diyerek muhabirlere takıldı...
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar