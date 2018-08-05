Son albümü 'Vay Be' ile büyük beğeni toplayan Kenan Doğulu, önceki gün Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Gazetecileri görünce şaşıran başarılı popçu, "Bu yeni geleneğiniz mi?" diyerek muhabirlere takıldı...
Kenan’ın şaşkınlığı
Etiketler: Kenan Doğulu , Atatürk Havalimanı
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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