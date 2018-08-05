Yol Durumu
  1. Acemi çapkın
  2. Paris Hilton KKTC'de

Karizma çöpe gitti

Yağmur ile ’ın önceki akşamki eğlencesi olaylı bitti. Bebek’te eğlenen kardeşlerden Yağmur, çıkışta ayakta duramıyordu. Dengesini kaybedip çöp kamyonunun içine düşen Ünal’ın, karizmayı çizdirdiği anlar kare kare böyle objektiflere takıldı



Bu görüntüler Cihan Ünal'ı kızdıracak... Usta sanatçının Sabiş Kuzuoğlu'ndan olan kızı Irmak ile Türkan Şoray'dan olan küçük kızı Yağmur, önceki akşam Bebek Lucca'daydı. Geçtiğimiz yıl boşanan Irmak Ünal ile 33 yaşındaki kardeşi Yağmur, mekanda geç saatlere dek eğlendi. Yağmur Ünal'ın yanında geçtiğimiz hafta kıskançlık yüzünden ayrıldığı Kasım Garipoğlu vardı. Barışmalarını Lucca'da kutlayan ikiliye işadamının arkadaşları ve kardeşi eşlik etti.
Etiketler: , , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar