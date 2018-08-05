Bu görüntüler Cihan Ünal'ı kızdıracak... Usta sanatçının Sabiş Kuzuoğlu'ndan olan kızı Irmak ile Türkan Şoray'dan olan küçük kızı Yağmur, önceki akşam Bebek Lucca'daydı. Geçtiğimiz yıl boşanan Irmak Ünal ile 33 yaşındaki kardeşi Yağmur, mekanda geç saatlere dek eğlendi. Yağmur Ünal'ın yanında geçtiğimiz hafta kıskançlık yüzünden ayrıldığı Kasım Garipoğlu vardı. Barışmalarını Lucca'da kutlayan ikiliye işadamının arkadaşları ve kardeşi eşlik etti.
Karizma çöpe gitti
Yağmur ile Irmak Ünal’ın önceki akşamki eğlencesi olaylı bitti. Bebek’te eğlenen kardeşlerden Yağmur, çıkışta ayakta duramıyordu. Dengesini kaybedip çöp kamyonunun içine düşen Ünal’ın, karizmayı çizdirdiği anlar kare kare böyle objektiflere takıldı
Bu görüntüler Cihan Ünal'ı kızdıracak... Usta sanatçının Sabiş Kuzuoğlu'ndan olan kızı Irmak ile Türkan Şoray'dan olan küçük kızı Yağmur, önceki akşam Bebek Lucca'daydı. Geçtiğimiz yıl boşanan Irmak Ünal ile 33 yaşındaki kardeşi Yağmur, mekanda geç saatlere dek eğlendi. Yağmur Ünal'ın yanında geçtiğimiz hafta kıskançlık yüzünden ayrıldığı Kasım Garipoğlu vardı. Barışmalarını Lucca'da kutlayan ikiliye işadamının arkadaşları ve kardeşi eşlik etti.
Etiketler: Irmak Ünal , cihan ünal , Türkan Şoray , Bebek Lucca , Anıl Tetik , Yağmur Ünal , topuklu ayakkabı , yardım
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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