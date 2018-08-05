Beş aylık hamile olan Aslı Tandoğan, geçtiğimiz günlerde evlenen Özge Özder ile tatile devam ediyor. Yalıkavak'ta birlikte vakit geçiren ikili, bol bol güneşlendi.
Kankalar sohbette
Beş aylık hamile olan Aslı Tandoğan, geçtiğimiz günlerde evlenen Özge Özder ile tatile devam ediyor. Yalıkavak'ta birlikte vakit geçiren ikili, bol bol güneşlendi.
Etiketler: Özge Özder
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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