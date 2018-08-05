Yol Durumu
  1. Trump’ın aşkı Bodrum’a demir attı
  2. Islak eğlence

Kankalar sohbette

Kankalar sohbette

Beş aylık hamile olan Aslı Tandoğan, geçtiğimiz günlerde evlenen Özge Özder ile tatile devam ediyor. Yalıkavak'ta birlikte vakit geçiren ikili, bol bol güneşlendi.

Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar