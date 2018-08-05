Geçtiğimiz ay fotoğrafçı Hüseyin Kara ile memleketi Brezilya'da evlenen Jessica May için İstanbul aşkı bir başka. Önceki Boğaz'da tekne turuna çıkan güzel oyuncu, bir ara dümene de geçti. Jessica May bu anlarını da sosyal medyadan paylaştı.
En tatlı kaptan
Etiketler: İstanbul , Brezilya , Jessica May
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.