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En tatlı kaptan

En tatlı kaptan
Geçtiğimiz ay fotoğrafçı Hüseyin Kara ile memleketi Brezilya'da evlenen Jessica May için İstanbul aşkı bir başka. Önceki Boğaz'da tekne turuna çıkan güzel oyuncu, bir ara dümene de geçti. bu anlarını da sosyal medyadan paylaştı.

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