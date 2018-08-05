Baba mesaj

Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, tatil yaptığı Bodrum'da bir arkadaşının minik kızını kucağına alıp böyle poz verdi. Kaynarca, bu fotoğrafa "Kızlarınızın gözünün içine öyle güzel bakın ki, yalandan bakanlara inanmasınlar" diye yazıp ekledi:
"Onlarla erkek çocuklarınızla yaptıklarınızdan ayırmadan her şeyi yapın ki yalandan birileri farklı gelmesin Kızlarımızın çocukları kurtaracak hepimizi, unutmayın..."
"Onlarla erkek çocuklarınızla yaptıklarınızdan ayırmadan her şeyi yapın ki yalandan birileri farklı gelmesin Kızlarımızın çocukları kurtaracak hepimizi, unutmayın..."
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