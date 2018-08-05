Aslan gibi kutlama

Cemiyet hayatının en seçkin ve sevilen simalarından Feryal Gülman, oğluna olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Eşi Kemal Bey'e açtığı 200 milyon liralık boşanma davası süresince en büyük desteği Aslan'dan gören Feryal Hanım, oğluyla geçtiğimiz gün Hırvatistan'ın gözde tatil noktası Dubrovnik'e gitti...
Geceliği konaklama fiyatı ortalama 2 bin lira olan Rixos Libertas Dubrovnik'te kalan Feryal Gülman, önceki akşam oğluna pastalı bir sürpriz yaptı. Otel çalışanlarının müzik eşliğinde getirdiği pastayla şaşkınlık yaşayan Aslan, asıl şoku ise annesinin kendisi için yaptırdığı havai fişek gösterisiyle yaşadı.
Geceliği konaklama fiyatı ortalama 2 bin lira olan Rixos Libertas Dubrovnik'te kalan Feryal Gülman, önceki akşam oğluna pastalı bir sürpriz yaptı. Otel çalışanlarının müzik eşliğinde getirdiği pastayla şaşkınlık yaşayan Aslan, asıl şoku ise annesinin kendisi için yaptırdığı havai fişek gösterisiyle yaşadı.
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