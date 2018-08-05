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gibi kutlama

, 'ın 22.yaş gününü Dubrovnik’te kutladı. Hiçbir masraftan kaçınmayan , oğlunun şerefine gösterisi de yaptırdı...

Aslan gibi kutlama
Cemiyet hayatının en seçkin ve sevilen simalarından Feryal Gülman, oğluna olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Eşi Kemal Bey'e açtığı 200 milyon liralık boşanma davası süresince en büyük desteği 'dan gören , oğluyla geçtiğimiz gün Hırvatistan'ın gözde tatil noktası Dubrovnik'e gitti...



Geceliği konaklama fiyatı ortalama 2 bin lira olan Rixos Libertas Dubrovnik'te kalan , önceki akşam oğluna pastalı bir sürpriz yaptı. Otel çalışanlarının müzik eşliğinde getirdiği pastayla şaşkınlık yaşayan Aslan, asıl şoku ise annesinin kendisi için yaptırdığı havai fişek gösterisiyle yaşadı.
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