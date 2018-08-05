Ailesiyle Bodrum'da olan Pelin Karahan, önceki gün büyük oğlu Ali Demir'le eşi Bedri Güntay'ın objektifine böyle poz verdi. Karahan, stiliyle göz doldururken minik Ali Demir'in güneş gözlükleriyle verdiği poz da bir o kadar tarzdı.
Ali Demir style
Etiketler: Ali Demir , pelin karahan , Bodrum
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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