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VIP misafir

VIP misafir
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un zarif eşi Nevbahar Hanım, önceki gün lüks teknesinde çok özel isimleri ağırladı. Koç'un Yalıkavak'ta demirli teknesinde kuzeni Ömer Karacan ve teyzesi Ahu Tuğbay vardı.

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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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