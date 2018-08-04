Tatlı bela!

basaniçin sosyal medyadan en özel mesajı kuşkusuz aşkıpaylaştı. Sivri dili kadar özgüveniyle de bilinen güzel model ise sevgilisine cevap olarak yazdığı şu yorumla, yüzleri gülümsetti:'Allah'ım ben ne suç işledim de bu kadınla ugraşıyorum'