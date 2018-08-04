Tatlı bela!

Dün 41 yaşına basan Deniz Akkaya için sosyal medyadan en özel mesajı kuşkusuz aşkı Gökmen Şeynova paylaştı. Sivri dili kadar özgüveniyle de bilinen güzel model ise sevgilisine cevap olarak yazdığı şu yorumla, yüzleri gülümsetti:
"Sana sarıp 'Allah'ım ben ne suç işledim de bu kadınla ugraşıyorum' gibi hissetmene vesile olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Ailenden sonra seni benden daha fazla sevecek bir insan evladı yok biliyorsun. Kanatsız meleğim..."
"Sana sarıp 'Allah'ım ben ne suç işledim de bu kadınla ugraşıyorum' gibi hissetmene vesile olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Ailenden sonra seni benden daha fazla sevecek bir insan evladı yok biliyorsun. Kanatsız meleğim..."
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