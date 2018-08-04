Kadın girişimcileri bir araya getiren platform Alaluxa, ünlü isimleri 'A Day On The Beach' etkinliğinde önceki gün Bodrum'un en güzel beach'lerinden biri olan Yalıkavak Moon Beach'te buluşturdu. Cemiyet hayatının ünlü isimleri Alaluxa kadınlarının ürünlerine büyük ilgi gösterirken sosyetikler, hem bol bol alışveriş yapıp hem de sohbet etti.
Sosyete kermeste
Etiketler: Moon Beach , Siren Ertan , Bodrum
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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