İstanbul kanatlarının altında

Son üç yazını Bodrum Kaplankaya'daki lüks villasında geçiren Karolina Kurkova, Türkiye aşığı olup çıktı. Tatili sırasında Türk lezzetlerini tadan, Bodrum'un yerel pazarlarını gezen ve yöre halkıyla yakın ilişkiler kuran Çek model, şimdi de gözünü İstanbul'a dikti. Kaplankaya'daki 15 milyon liralık villasından fotoğraf paylaşan eski Victoria's Secret meleğinin evindeki bir detay, İstanbul'u titizlikle araştırdığının kanıtıydı.
ARTIK BİZDEN BİRİ OLDU
Karolina Kurkova, Fransız fotoğrafçı Jean Michel Berts'in 'The Light Of İstanbul' isimli kitabını evinin baş köşesine koydu. İstanbul fotoğraflarından oluşan kitabı inceleyen Kurkova, Boğaz manzaralı bir ev sahibi olmak için harekete geçti. Menajeri aracılığıyla İstanbul'daki yalı daireleri hakkında bilgi alan Karolina Kurkova'nın Bodrum tatilini bitirdikten sonra kısa süreliğine İstanbul'a gelip buradaki birkaç yalı dairesini gezeceği öğrenildi.
TÜRKİYE SEVDALISI
Bodrum'dan sonra İstanbul'da da ev sahibi olmak isteyen ünlü model, ilk iş olarak da Jean Michel Berts'in İstanbul'u anlattığı kitabını satın aldı.
ARTIK BİZDEN BİRİ OLDU
Karolina Kurkova, Fransız fotoğrafçı Jean Michel Berts'in 'The Light Of İstanbul' isimli kitabını evinin baş köşesine koydu. İstanbul fotoğraflarından oluşan kitabı inceleyen Kurkova, Boğaz manzaralı bir ev sahibi olmak için harekete geçti. Menajeri aracılığıyla İstanbul'daki yalı daireleri hakkında bilgi alan Karolina Kurkova'nın Bodrum tatilini bitirdikten sonra kısa süreliğine İstanbul'a gelip buradaki birkaç yalı dairesini gezeceği öğrenildi.
TÜRKİYE SEVDALISI
Bodrum'dan sonra İstanbul'da da ev sahibi olmak isteyen ünlü model, ilk iş olarak da Jean Michel Berts'in İstanbul'u anlattığı kitabını satın aldı.
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