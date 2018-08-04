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poşeti şıklığı

Çöp poşeti şıklığı
Dilara Öztunç'tan tatil yaptığı Çeşme'deki çevre kirliliğine dikkat çekmek için ilginç bir hareket geldi. Güzel oyuncu, sarı renkli çöp poşetleriyle kendisine bir elbise yaptı.

Bu fotoğrafına da "Yere atma, çöpe at" notu düşen Dilara Öztunç'a hayranlarından "Çöp poşetinden elbise içinde bile güzelsin" mesajları yağdı.
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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