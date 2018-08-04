Çöp poşeti şıklığı

Dilara Öztunç'tan tatil yaptığı Çeşme'deki çevre kirliliğine dikkat çekmek için ilginç bir hareket geldi. Güzel oyuncu, sarı renkli çöp poşetleriyle kendisine bir elbise yaptı.



Bu fotoğrafına da "Yere atma, çöpe at" notu düşen Dilara Öztunç'a hayranlarından "Çöp poşetinden elbise içinde bile güzelsin" mesajları yağdı.