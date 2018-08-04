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Beyonce’nin köleleri

Beyonce’nin köleleri
Afrika asıllı Amerikalı Beyonce, eleştirilerin hedefinde! 355 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ünlü kadını olan yıldız, iş çalışanlarına gelince pinti çıktı. Beyonce'nin 'Ivy Park' isimli giyim markasının Sri Lanka'daki fabrikasında çalışan kadınlar, tam bir sefalet içerisinde... Saatte sadece 54 sent kazanan lı kadınlar, geceleri fabrikadan çıkmasın diye ise kapılar üzerinlerine kilitleniyor!

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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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