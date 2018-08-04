Afrika asıllı Amerikalı Beyonce, eleştirilerin hedefinde! 355 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ünlü kadını olan yıldız, iş çalışanlarına gelince pinti çıktı. Beyonce'nin 'Ivy Park' isimli giyim markasının Sri Lanka'daki fabrikasında çalışan kadınlar, tam bir sefalet içerisinde... Saatte sadece 54 sent kazanan Sri Lankalı kadınlar, geceleri fabrikadan çıkmasın diye ise kapılar üzerinlerine kilitleniyor!
Beyonce’nin köleleri
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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