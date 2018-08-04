Haziran'da çıkardığı 'Bilinçaltı" albümüyle büyük ses getiren Tankurt Manas, 'Turluyorum' şarkısına klip çekti. Bodrum'daki Zayo Beach'te çekilen klipte Manas'la düet yapan şarkıcı Ayşe Akın rol aldı. Şarkıcı ve model Akın, güzelliğiyle yine büyüledi...
Ayşe Akın turluyor
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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