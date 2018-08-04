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turluyor

Ayşe Akın turluyor
Haziran'da çıkardığı 'Bilinçaltı" albümüyle büyük ses getiren Tankurt Manas, 'Turluyorum' şarkısına klip çekti. 'daki Zayo Beach'te çekilen klipte Manas'la düet yapan şarkıcı Ayşe Akın rol aldı. Şarkıcı ve model Akın, güzelliğiyle yine büyüledi...

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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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