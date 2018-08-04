Ayvalık tatilleri devam eden Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın kuşkusuz en büyük eğlenceleri, çocukları. Önceki gün alışveriş öncesi minik oğulları Okan Ali'yi pazar çantasına koyan çiftin bu karesi, yüzleri gülümsetti. İkiliye, "Ali'yi bizim için de ısırıp yiyin" yorumları yağdı.
Ali’nin makam arabası
Etiketler: ceyda düvenci , Bülent Şakrak , ali
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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