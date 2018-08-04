Yol Durumu
  1. Bornozla bis yaptı
  2. Cici babadan ziyafet

’nin makam arabası

Ali’nin makam arabası
Ayvalık tatilleri devam eden Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın kuşkusuz en büyük eğlenceleri, çocukları. Önceki gün alışveriş öncesi minik oğulları Okan Ali'yi pazar çantasına koyan çiftin bu karesi, yüzleri gülümsetti. İkiliye, "Ali'yi bizim için de ısırıp yiyin" yorumları yağdı.
Etiketler: , ,
  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar