Yol Durumu
  1. Toplantı öncesi poz
  2. Herkes gider Ege’ye onlar gider Norveç'e

susmadı

Telefonu susmadı
İşadamı Süleyman Orakçıoğlu'nun güzel eşi Ahu Hanım, önceki gün Kanyon'daydı. , sürekli telefonla konuştu.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar