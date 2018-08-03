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Organize ziyafet

Organize ziyafet
Yılmaz Erdoğan imzası taşıyan 'Organize İşler 2' filminin setinde geçtiğimiz gün ziyafet yaşandı. Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı filmin setine kebapçı Burak Özdemir, birbirinden lezzetli yemekleriyle sürpriz yaptı.

Tatlıtuğ için üzerinde fıstıklarla adının yazılı olduğu bir tepsi künefe hazırlayan Özdemir, 'a ise yine üzerinde isminin yazılı olduğu pide servis etti. Bu arada Erdoğan ile Tatlıtuğ'un yeni film imajları da dikkat çekti.
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