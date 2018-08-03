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Geleneğini bozmadı

Geleneğini bozmadı
Kerki ve Solfej'in düzenlediği konserler kapsamında Harbiye Açıkhava'da muhteşem yedi geceye imza atan Sıla, Ege turnesinde de kural bozmadı. Ünlü sanatçı. turnenin ikinci ayağı olan Altınoluk Amfi Tiyatro'da da herkesi coşturdu.
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