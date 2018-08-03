yaz başından beri dünyaca ünlü yıldızlar ve jet sosyetenin adresi olanÖnceki günmarinada çekilen fotoğraf ise Bodrum'un lüksün adresi olduğunun en iyi örneğiydi. Küçüklü büyüklü yüzlerce teknenin demirlediği Yalıkavak Marina'da şu anda bulunanaştı. Bunlar arasında özellikleön plana çıktı. Ultra lüks yatlardan biridemirli olanisimli lüks yattı.sahibi olduğu 60 metrelik veyatın Mayıs ayından beri sadece yakıt alımı içinbuldu.