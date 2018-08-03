Bu yaz başından beri dünyaca ünlü yıldızlar ve jet sosyetenin adresi olan Bodrum'u yüzen saraylar kuşattı. Önceki gün Yalıkavak'taki marinada çekilen fotoğraf ise Bodrum'un lüksün adresi olduğunun en iyi örneğiydi. Küçüklü büyüklü yüzlerce teknenin demirlediği Yalıkavak Marina'da şu anda bulunan sadece 15 yatın toplam fiyatı 300 milyon doları aştı. Bunlar arasında özellikle 2 yüzen saray ön plana çıktı. Ultra lüks yatlardan biri Mayıs'tan beri Bodrum'da demirli olan 'Kaiser' isimli lüks yattı. Ukraynalı işadamı Aleksander Yaroslavsky'nin sahibi olduğu 60 metrelik ve 80 milyon dolarlık yatın Mayıs ayından beri sadece yakıt alımı için ülkemize bıraktığı para, 2 milyon lirayı buldu.
Bodrum'da servet 'yat'ıyor
Dünyaca ünlü milyoner ve yıldızların yaz başından beri akın ettiği Bodrum’u yüzen saraylar bastı! Yalıkavak’taki marinada demirli olan yüzlerce ultra lüks yattan sadece 15 tanesinin toplam fiyatı ise 300 milyon dolardan bile fazlaydı!..
Bu yaz başından beri dünyaca ünlü yıldızlar ve jet sosyetenin adresi olan Bodrum'u yüzen saraylar kuşattı. Önceki gün Yalıkavak'taki marinada çekilen fotoğraf ise Bodrum'un lüksün adresi olduğunun en iyi örneğiydi. Küçüklü büyüklü yüzlerce teknenin demirlediği Yalıkavak Marina'da şu anda bulunan sadece 15 yatın toplam fiyatı 300 milyon doları aştı. Bunlar arasında özellikle 2 yüzen saray ön plana çıktı. Ultra lüks yatlardan biri Mayıs'tan beri Bodrum'da demirli olan 'Kaiser' isimli lüks yattı. Ukraynalı işadamı Aleksander Yaroslavsky'nin sahibi olduğu 60 metrelik ve 80 milyon dolarlık yatın Mayıs ayından beri sadece yakıt alımı için ülkemize bıraktığı para, 2 milyon lirayı buldu.
Etiketler: Bodrum , Kate Moss , Daily Mail , lüks yat
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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