Öğrenci kimliği üstünde

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kişiliğiyle bilinen
İrem Derici,
üniversite yıllarına
geri döndü. Ünlü
şarkıcı,
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'nde
okuduğu döneme
ait öğrenci kimliğini
tişörtüne bastırdı.
Derici'nin bu pozu
beğeni topladı.
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