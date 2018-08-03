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Dersimiz medeniyet

Dersimiz medeniyet
2014'te boşanan Nazlı Keçili ile Önder Öztarhan, önceki gün Bebek'te karşılaşınca ayaküstü sohbet etti. , "İşte medeni insanların medeni ayrılığı" dedirtti...
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