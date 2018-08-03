Yasemin Allen'in ABD-İngiltere ortak yapımı Strike Back dizisinin çekimleri için gittiği Malezya'daki vahşi ormanda, ekip arkadaşları piton yakaladı. Allen, yılanı kucağına alıp boynuna sardığı videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Allen'e "Cesur güzel" mesajları yağdı.
Cesur güzel
Etiketler: yasemin allen , Malezya , cesur
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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