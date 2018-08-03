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güzel

Cesur güzel
Yasemin Allen'in ABD-İngiltere ortak yapımı Strike Back dizisinin çekimleri için gittiği Malezya'daki vahşi ormanda, ekip arkadaşları piton yakaladı. Allen, yılanı kucağına alıp boynuna sardığı videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Allen'e "Cesur güzel" mesajları yağdı.
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