Mine Kalpakçıoğlu, Ilıca'dan çekilen çöp yığınlarını "İzmir'in acınacak hali" diyerek ifşa etti.
Çeşmeden pislik akıyor!
Sosyete ve magazin dünyasının akın ettiği Çeşme’den yansıyan görüntüler, isyan ettirdi. Etraftaki çöp yığınları ve hayvan barınağının hali ‘Pes’ dedirtti Hayvan sevgisiyle bilinen Şebnem Çapa, barınaktaki ilgisizliğe isyan etti. Önder Öztarhan Nazlı Keçili Hem mekanlardaki hem de emlak piyasasındaki uçuk fiyatlarıyla bilinen Çeşme, bu kez çevre kirliliği ve hayvan barınağındaki ilgisizlikle gündemde. Herkes
Mine Kalpakçıoğlu, Ilıca'dan çekilen çöp yığınlarını "İzmir'in acınacak hali" diyerek ifşa etti.
Etiketler: Çeşme , İzmir , Mine Kalpakçıoğlu , Şebnem Çapa , Çağla Şikel
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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