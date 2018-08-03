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den pislik akıyor!

Sosyete ve magazin dünyasının akın ettiği ’den yansıyan görüntüler, isyan ettirdi. Etraftaki çöp yığınları ve hayvan barınağının hali ‘Pes’ dedirtti Hayvan sevgisiyle bilinen , barınaktaki ilgisizliğe isyan etti. Önder Öztarhan Nazlı Keçili Hem mekanlardaki hem de emlak piyasasındaki uçuk fiyatlarıyla bilinen Çeşme, bu kez çevre kirliliği ve hayvan barınağındaki ilgisizlikle gündemde. Herkes



Mine Kalpakçıoğlu, Ilıca'dan çekilen çöp yığınlarını "İzmir'in acınacak hali" diyerek ifşa etti.
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