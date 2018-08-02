Cemiyet hayatının en sevilen isimlerinden Neslihan Kozanoğlu, uzun yıllardır yaşamını sürdürdüğü Polonezköy'deki çiftliğinde Şamdan Plus dergisine renkli pozlar verdi. 8 dönümlük çiftliğinde kaz, tavuk, boğa, köpek ve daha birçok hayvanla birlikte yaşayan sosyetik işkadını, çiçekleriyle de elleriyle ilgileniyor.
Neslihan Kozanoğlu, besicilik yaptığı dillere destan güzellikteki arazisini dizilere de kiraya vererek ekstra bir gelir elde ediyor. Büyükbaş hayvanlarını dahi kendi elleriyle besleyen Kozanoğlu, "Sosyetik çiftçi" unvanının hakkını da fazlasıya veriyor.
Neslihan Kozanoğlu, besicilik yaptığı dillere destan güzellikteki arazisini dizilere de kiraya vererek ekstra bir gelir elde ediyor. Büyükbaş hayvanlarını dahi kendi elleriyle besleyen Kozanoğlu, "Sosyetik çiftçi" unvanının hakkını da fazlasıya veriyor.
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