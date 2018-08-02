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Sosyetik çiftçi
Cemiyet hayatının en sevilen isimlerinden Neslihan Kozanoğlu, uzun yıllardır yaşamını sürdürdüğü Polonezköy'deki çiftliğinde Şamdan Plus dergisine renkli pozlar verdi. 8 dönümlük çiftliğinde kaz, tavuk, boğa, köpek ve daha birçok hayvanla birlikte yaşayan işkadını, çiçekleriyle de elleriyle ilgileniyor.



, besicilik yaptığı dillere destan güzellikteki arazisini dizilere de kiraya vererek ekstra bir gelir elde ediyor. Büyükbaş hayvanlarını dahi kendi elleriyle besleyen Kozanoğlu, "Sosyetik çiftçi" unvanının hakkını da fazlasıya veriyor.

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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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