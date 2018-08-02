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Sessiz sedasız başarı

Sessiz sedasız başarı
Şimdilerde ABD yapımı bir dizinin çekimleri için Malezya'da olan Yasemin Allen'in başarısı, sınırlarını iyice aştı. Allen'in geçtiğimiz yıl rol aldığı 'Dorothy's Theory' isimli İngiliz filmi ise ödüllere doydu.

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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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