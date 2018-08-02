Şimdilerde ABD yapımı bir dizinin çekimleri için Malezya'da olan Yasemin Allen'in başarısı, Türkiye sınırlarını iyice aştı. Allen'in geçtiğimiz yıl rol aldığı 'Dorothy's Theory' isimli İngiliz filmi ise ödüllere doydu.
Sessiz sedasız başarı
Etiketler: yasemin allen , Türkiye , Malezya
- 02 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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