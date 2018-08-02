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Havlu önlemi

Havlu önlemi
Sempatik çift Pelin Akil ve Anıl Altan, tatil için soluğu Bodrum'da aldı. Yalıkavak'ta güneşin ve denizin tadını çıkaran ikili, gazetecileri fark edince panik yaptı. Hemen havluya sarılıp göbeğini gizleyen Pelin Akil, "Hamile mi?" sorularını akıllara getirdi.
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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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