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aşkına

Futbol aşkına
Gündem yaratan aşklarında bir yılı geride bırakan Adriana Lima ve Metin Hara'nın spor tutkusu yine kabardı. maçlarını birlikte seyreden güzel model ile Hara, önceki akşam da Uluslarası Şampiyonlar Kupası'ndaki Manchester United ile Real Madrid müsabakasını Florida'daki Hard Rock Stadyumu'nda izledi.
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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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