Gündem yaratan aşklarında bir yılı geride bırakan Adriana Lima ve Metin Hara'nın spor tutkusu yine kabardı. Dünya Kupası maçlarını birlikte seyreden güzel model ile Hara, önceki akşam da Uluslarası Şampiyonlar Kupası'ndaki Manchester United ile Real Madrid müsabakasını Florida'daki Hard Rock Stadyumu'nda izledi.
Futbol aşkına
Etiketler: futbol , Metin Hara , Manchester United , Real Madrid , Dünya Kupası
- 02 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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