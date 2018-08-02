Ayaklı reklam

2017 yazında aşkları Bodrum'da başlayan Top Shop'un varisi Chloe Green ile 'dünyanın en yakışıklı mahkumu' Jeremy Meeks, geçtiğimiz gün yine Bodrum'a gelip aşk tazelemişti. Sosyal medyal hesaplarından ülkemize övgüler yağdıran gözde çiftin Türkiye tatili de özellikle İngiltere'nin en yüksek tirajlı gazetelerinde geniş yer buldu.
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Gözde çiftin Bodrum’a gelişi İngiliz Daily Mail gibi birçok gazetede geniş yer buldu.
Etiketler: Daily Mail , Jeremy Meeks , Bodrum , Türkiye , İngiltere
- 02 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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