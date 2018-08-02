Ayaklı reklam

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Gözde çiftin ’a gelişi İngiliz gibi birçok gazetede geniş yer buldu.

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2017 yazında aşkları Bodrum'da başlayan Top Shop'un varisi Chloe Green ile 'dünyanın en yakışıklı mahkumu' Jeremy Meeks, geçtiğimiz gün yine 'a gelip aşk tazelemişti. Sosyal medyal hesaplarından ülkemize övgüler yağdıran gözde çiftin tatili de özellikle İngiltere'nin en yüksek tirajlı gazetelerinde geniş yer buldu.


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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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