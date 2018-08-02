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tulumba

Karga tulumba
Ünlü yıldız Elton John, geçtiğimiz gün İtalya tatiline çıktı. 'Sör' lakaplı 71 yaşındaki yıldız, lüks yata binerken yanındakiler adeta seferberlik ilan etti. , düşmesin diye tekneye karga tulumba bindirildi.
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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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