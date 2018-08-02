Ünlü yıldız Elton John, geçtiğimiz gün İtalya tatiline çıktı. 'Sör' lakaplı 71 yaşındaki yıldız, lüks yata binerken yanındakiler adeta seferberlik ilan etti. Elton John, düşmesin diye tekneye karga tulumba bindirildi.
Karga tulumba
Etiketler: Elton John , İtalya , Karga
- 02 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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