Bu yıl bitmeden gösterişli bir düğünle evlenmeyi planlayan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, adeta önbalayına çıktı... İşadamı evliyken aşklarının ilk ortaya çıktığı Bodrum'da önceki gün birlikte görüntülenen ünlü çift, adeta mutluluk sarhoşuydu. İkili, Güvercinlik açıklarında bulunan İkizler Adası'nda demirli teknelerinde deniz sefası yaptı.
Spora olan düşkünlüğüyle bilinen Şallı, kural bozmayarak denize girmeden önce pilates yaptı. Bir ara kısa süre önce nişanlandığı aşkına gerilmesi için yardım eden Uğur Akkuş ise bir yandan sunucunun hazırladığı detoks içeceklerinden tüketti.
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