yıl bitmeden gösterişli bir düğünle evlenmeyi planlayanadeta önbalayına çıktı...önceki gün birlikte görüntülenen ünlü çift, adeta mutluluk sarhoşuydu. İkili,açıklarında bulunan İkizler Adası'nda demirli teknelerinde deniz sefası yaptı.olan düşkünlüğüyle bilinen Şallı, kural bozmayarakyaptı. Bir araeden Uğur Akkuş ise bir yandan sunucunun hazırladığıtüketti.