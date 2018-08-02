Yakışıklı model ve oyuncu Barış Murat Yağcı, gönüllü aşk elçisi oldu! Alman model Brenda Patea ile kısa süre önce ayrılan Yağcı, önceki akşam farklı bir güzelleydi. Ortaköy'deki Ruby'de görüntülenen ikili, büyük panik yaşadı.







Barış Murat Yağcı ile yakalanınca yüzünü gizleyen güzelin ise ünlü birçok firmayla çalışan İtalyan model Monika Kwasny olduğu anlaşıldı.



GİTTİ ALMAN

Yağcı, Alman model Brenda Patea ile kısa süre önce ayrıldı.









HALİL ÇİLİNGİR