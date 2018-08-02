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10 numara destek!

‘dünyanın en güzel yüzlü’ 100 isminin seçileceği listeye 10. sıradan giriş yaptı. Bunu yeterli bulmayan aşkı , ‘Benim için en güzeli Hande’ paylaşımı yaptı

10 numara destek!
Popçu 'tan "Elalem ne derse desin, benim için en güzel sevgilim" mesajı geldi! merkezli internet sitesi 'Top Beauty World', 2018'in 'En Güzel Yüzlü' adaylarını açıkladı.



100 kişilik listenin ilk sırasında Bollywood'un ünlü ismi Aishwarya Rai yer aldı.

LİSTEDE TOPLAM 6 TÜRK VAR
Ankette henüz oylama sürse de ABD merkezli site, 100 kişilik listenin ikinci sırasına ise Tuba Büyüküstün'ü koydu.

Toplam 6 Türk oyuncunun yer aldığı listenin 10. sırasında ise Hande Erçel yer aldı. Ancak Erçel'in listedeki sıralaması aşkı Murat Dalkılıç'ı mutlu etmedi. Dün sitenin resmi sitesinden yayınlanan listeyi paylaşan popçu, yaptığı emojiyle Erçel'in Miranda Kerr ve Angelina Jolie gibi yıldızlardan güzel olduğunu ima etti. Listenin 31. sırasında Fahriye Evcen, 65. sırasında Elçin Sangu, 83. sırasında Neslihan Atagül ve 99. sırasında ise yer aldı.

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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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