10 numara destek!

Popçu Murat Dalkılıç'tan "Elalem ne derse desin, benim için en güzel sevgilim" mesajı geldi! ABD merkezli internet sitesi 'Top Beauty World', 2018'in 'En Güzel Yüzlü' adaylarını açıkladı.
100 kişilik listenin ilk sırasında Bollywood'un ünlü ismi Aishwarya Rai yer aldı.
LİSTEDE TOPLAM 6 TÜRK VAR
Ankette henüz oylama sürse de ABD merkezli site, 100 kişilik listenin ikinci sırasına ise Tuba Büyüküstün'ü koydu.
Toplam 6 Türk oyuncunun yer aldığı listenin 10. sırasında ise Hande Erçel yer aldı. Ancak Erçel'in listedeki sıralaması aşkı Murat Dalkılıç'ı mutlu etmedi. Dün sitenin resmi sitesinden yayınlanan listeyi paylaşan popçu, yaptığı emojiyle Erçel'in Miranda Kerr ve Angelina Jolie gibi yıldızlardan güzel olduğunu ima etti. Listenin 31. sırasında Fahriye Evcen, 65. sırasında Elçin Sangu, 83. sırasında Neslihan Atagül ve 99. sırasında ise Serenay Sarıkaya yer aldı.
100 kişilik listenin ilk sırasında Bollywood'un ünlü ismi Aishwarya Rai yer aldı.
LİSTEDE TOPLAM 6 TÜRK VAR
Ankette henüz oylama sürse de ABD merkezli site, 100 kişilik listenin ikinci sırasına ise Tuba Büyüküstün'ü koydu.
Toplam 6 Türk oyuncunun yer aldığı listenin 10. sırasında ise Hande Erçel yer aldı. Ancak Erçel'in listedeki sıralaması aşkı Murat Dalkılıç'ı mutlu etmedi. Dün sitenin resmi sitesinden yayınlanan listeyi paylaşan popçu, yaptığı emojiyle Erçel'in Miranda Kerr ve Angelina Jolie gibi yıldızlardan güzel olduğunu ima etti. Listenin 31. sırasında Fahriye Evcen, 65. sırasında Elçin Sangu, 83. sırasında Neslihan Atagül ve 99. sırasında ise Serenay Sarıkaya yer aldı.
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