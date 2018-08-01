Sosyetenin komşu stili

Bulduğu her fırsatta yurt dışında tatil yapan Günsel Ülkü'nün son durağı Mikonos oldu. Ülkü, Komşu'dan paylaştığı bu fotoğrafında şapkalı tarzı kadar fit vücuduyla da dikkat çekti.
Boşandıktan sonra yeniden barıştığı İshak Cerit ile Mikonos'ta olan Esin Moralıoğlu, tatilde şıklığından ödün vermedi.
Boşandıktan sonra yeniden barıştığı İshak Cerit ile Mikonos'ta olan Esin Moralıoğlu, tatilde şıklığından ödün vermedi.
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