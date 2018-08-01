Yıldızlı mutluluk

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yaşlarından
beri her yaz
Bodrum'a
giden
Özlem Yıldız'ın
geleneksel
keyfi sürüyor.
Eski eşi
Sinan Erter'den
olan
oğlu
Demir'le Akyarlar'da
olan güzel
sunucu, denizden
çıkmıyor.
Önceki
gün de oğluyla
denizde çocuklar
gibi eğlenen
Özlem Yıldız
'ın
instagram'dan
paylaştığı bu
renkli kare,
tatile çıkamayanları imrendirdi... 01 Ağustos 2018, Çarşamba Gazete
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