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Yıldızlı mutluluk

Yıldızlı mutluluk
Küçük yaşlarından beri her yaz Bodrum'a giden Özlem Yıldız'ın geleneksel keyfi sürüyor. Eski eşi Sinan Erter'den olan oğlu Demir'le Akyarlar'da olan güzel sunucu, denizden çıkmıyor.
Önceki gün de oğluyla denizde çocuklar gibi eğlenen 'ın instagram'dan paylaştığı bu renkli kare, tatile çıkamayanları imrendirdi...

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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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