Olay ilişkiye anneden onay (Hollywood dedikoduları)

Model Bella Hadid'in eski sevgilisi rapçi The Weeknd ile barışmasına anneden onay çıktı. Anne Yolanda Hadid, kısa süre önce tanıştığı müstakbel damadının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.



​SELENA'YA TALİP ÇIKMADI

ABD'li yıldız Selena Gomez, Teksas'taki evini satmaya çalışsa da bir türlü başarılı olamadı. Taş avlulu ve yeşilliklerle çevrili villayı ilk olarak 3,5 milyon dolara satışa çıkaran ünlü şarkıcı, daha sonra 2,7 milyon dolara kadar indi...



​ALACAKARANLIK KUŞAĞI BİTTİ!

Yakışıklı bir vampiri canlandırdığı 'Alacakaranlık' serisiyle şöhreti yakalayan Robert Pattinson, aşk hayatındaki suskunluğunu bozdu. 32 yaşındaki aktör, gönlünü 26 yaşındaki model Suki Waterhouse'a kaptırdı.



HEY GEORGE VERSENE BORÇ

Dünyanın en zengin yıldızları belirlendi. İlk sırada ünlü boksör Floyd Mayweather yer aldı. 285 milyon dolar serveti olan boksörü, 239 milyon dolarlık servetiyle George Clooney izledi.