Dersimiz resim

Nergis Kumbasar ile Mehmet Ali Erbil'in eski evliliğinden olan kızları Yasmin de soluğu tatil için Ege'de aldı. Yasmin, önceki gün minik bir kızla vakit geçirdi.
22 yaşında olan Yasmin'in sevimli kızla resim kitabına baktığı bu kare, "Yasmin'in annelik hayali erken başladı" dedirtti.
22 yaşında olan Yasmin'in sevimli kızla resim kitabına baktığı bu kare, "Yasmin'in annelik hayali erken başladı" dedirtti.
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