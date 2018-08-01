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Başarıya ‘gelin’

Başarıya ‘gelin’
İngiliz oyuncu Bhavna Limbachia, hayatının en mutlu gününde Türk şıklığı tercih etti. Dünyaca ünlü starın gelinliğini Türk tasarımcı Zeynep Kartal dikti. Fransız dantelleriyle bütünleşen şık gelinlik, İngiliz moda eleştirmenlerinden tam not aldı.



Ünlü yıldız, instagram'da Kartal'a Türkçe olarak "Teşekkür ederim" mesajı yolladı.
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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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