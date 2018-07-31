Hadise Annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişiminden sonra kardeşleri ile olan tüm bağını koparması haberlerinden sonra Hülya Açıkgöz'den karşılık geldi. Abla Hülya Açıkgöz'ün Hadise'nin bu tavrına karşılık olarak birlikte olan tüm fotoğraflarını sildi.
Hadise'ye annesinin intihar girişiminden sonra bir darbe de abla Hülya Açıkgöz'den geldi!
Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişiminden sonra kız kardeşleriyle bağlarını kopardı. Bu duruma sinirlenen abla Hülya Açıkgöz'den tepki geldi. Hülya Açıkgöz, Hadise ile tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi. İşte Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ün profil hesabı...
Etiketler: Hülya Açıkgöz , Hadise , intihar , Gülnihal Açıkgöz
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.