Hadise Annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişiminden sonra kardeşleri ile olan tüm bağını koparması haberlerinden sonra Hülya Açıkgöz'den karşılık geldi. Abla Hülya Açıkgöz'ün Hadise'nin bu tavrına karşılık olarak birlikte olan tüm fotoğraflarını sildi.