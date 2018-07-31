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'ye annesinin girişiminden sonra bir darbe de abla 'den geldi!

'nin annesi 'ün girişiminden sonra kız kardeşleriyle bağlarını kopardı. Bu duruma sinirlenen abla 'den tepki geldi. Hülya Açıkgöz, Hadise ile tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi. İşte Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ün profil hesabı...

Hadiseye annesinin intihar girişiminden sonra bir darbe de abla Hülya Açıkgözden geldi!

Hadise Annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişiminden sonra kardeşleri ile olan tüm bağını koparması haberlerinden sonra Hülya Açıkgöz'den karşılık geldi. Abla Hülya Açıkgöz'ün Hadise'nin bu tavrına karşılık olarak birlikte olan tüm fotoğraflarını sildi.

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  • 31 Temmuz 2018, Salı 12:50
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